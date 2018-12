Inbraak via achterzijde woning JHM

09 december 2018

14u53 0

In de Lindenlaan in Varsenare werd afgelopen weekend een woninginbraak vastgesteld. De inbraak werd zaterdagavond rond 19.30 uur opgemerkt door de bewoners. De dieven hadden ingebroken door aan de achterzijde van de woning op een ongekende manier een raam open te pramen. Ze doorzochten vervolgens het ganse huis maar het is nog niet duidelijk wat precies de buit is. Dat konden de bewoners nog niet achterhalen. De politie van Kouter deed de nodige vaststellingen en stelde een PV op.