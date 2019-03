Inbraak in stacaravan: TV en Playstation gestolen JHM

03 maart 2019

Op de camping ‘t Klein Strand langs de Varsenareweg in Jabbeke werd afgelopen weekend een inbraak vastgesteld in een stacaravan. De dieven boorden vrijdagavond een gat in het cilinderslot aan de buitenzijde van de toegangsdeur. Binnen gingen ze aan de haal met een televisie en een Playstation. De politie stelde een PV op.