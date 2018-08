Illegalen slapen op kerkhof OPNIEUW MEER TRANSMIGRANTEN, KERK VOORTAAN GESLOTEN SIEBE DE VOOGT

08 augustus 2018

02u42 0 Jabbeke De laatste weken krijgt Jabbeke opnieuw te maken met een grotere toestroom aan transmigranten. Afgelopen weekend sliepen illegalen op het kerkhof. De Sint-Blasiuskerk wordt voortaan ook afgesloten. "We moeten hen wegjagen, want oppakken heeft geen zin", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V).

De toestroom van transmigranten in de dorpskern van Jabbeke is een oud zeer, maar de afgelopen weken lijkt deze weer op gang te komen.





Meerdere keren per week dwalen grotere groepen van zo'n 10 à 15 vluchtelingen rond in de straten tussen de snelwegparking en het centrum. Afgelopen weekend werden er zelfs enkelen slapend aangetroffen tussen de graven op het kerkhof aan de Sint-Blasiuskerk. "Ook in de kerk zelf werd al eens een groepje transmigranten opgemerkt", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). "In overleg met de pastoor hebben we dan ook besloten om de kerk voortaan te sluiten als er geen diensten plaatsvinden. We willen niet dat er tentenkampen ontstaan in de gemeente of toestanden zoals in Zeebrugge."





Overlast

Op sommige plaatsen zorgden illegalen al enkele malen voor overlast.





Zo tapten ze al elektriciteit af van een elektriciteitskast op het kerkhof en moest een verloederde woning op de hoek van de Dorpsstraat en Zwanestraat al meermaals volledig afgesloten worden, nadat ze gekraakt werd door vluchtelingen. "Dezelfde trend als in Zeebrugge, Oudenburg of Oostende is ook hier te merken", stelt Vanhessche. "Op één of andere manier moeten de transmigranten de laatste weken makkelijker België binnen geraken. Als onze politiediensten hen aantreffen, kunnen ze niet anders dan hen wegjagen. We hebben niet voldoende mensen om hen op te pakken en daarna de volledige administratieve afhandeling te verzorgen. Ons korps telt een 100-tal agenten. Voor dergelijke acties zijn telkens minstens 8 à 10 manschappen nodig. Dat is niet haalbaar. Meermaals vroegen we al steun van de federale politie. Telkens kregen we het antwoord dat ze ook daar manschappen te kort hebben. Twee à drie maal per maand houden we samen wel een actie op en rond de snelwegparking om de druk toch wat te verminderen."





Man gewond

In het nabijgelegen Oudenburg zorgt de toestroom van transmigranten voor onderlinge wrijving. Maandagnacht gingen twee groepen van in totaal zo'n 35 illegalen elkaar te lijf met stenen en stokken nabij de snelwegparking van Westkerke. Bij aankomst van de politie waren de vluchtelingen al verdwenen. Twee mannen werden gewond aangetroffen op straat en naar het ziekenhuis gebracht. Een 31-jarige Soedanees vecht er nog steeds voor z'n leven.