Huis onbewoonbaar na felle brand op bovenverdieping 05 februari 2018

02u36 0

In de Oudenburgweg in Snellegem is gisterennamiddag even na 13 uur brand uitgebroken in een alleenstaande woning nabij het kasteel van Snellegem. Het vuur ontstond op de bovenste verdieping van het oudste deel van het huis, aan de straatkant. De bewoners merkten zelf een brandgeur op en verwittigden de brandweer van Oostkamp. Om over voldoende water te beschikken werd ook de tankwagen van de Brugse brandweer ter plaatse geroepen. De brandweerlui hadden de situatie relatief snel onder controle. De woning werd - voornamelijk vanwege de rookschade - tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. "Maar er is zeker geen kwaad opzet in het spel", zegt Annemie Wittesaele van de politie Kouter. "De getroffen bewoners kunnen terecht in een doorgangswoning van de gemeente." (SDVO)