Houthandel Anseeuw houdt na meer dan 50 jaar op te bestaan Zaakvoerder Paul Anseeuw (62) verkoopt grond en gaat met pensioen Siebe De Voogt

09 januari 2019

17u40 0 Jabbeke Houthandel Anseeuw uit Varsenare houdt na meer dan 50 jaar op met bestaan. Zaakvoerder Paul Anseeuw (62) verkocht de grond langs de Gistelsteenweg en gaat in juli met pensioen. Hij was al de derde generatie die de familiezaak uitbaatte. “Het werd steeds moeilijker om te blijven opboksen tegen de grotere spelers op de markt”, zegt Paul.

Familiebedrijven worden steeds zeldzamer, maar Houthandel Anseeuw uit Varsenare is er zeker nog één. Huidig zaakvoerder Paul Anseeuw (62) is al de derde generatie van zijn familie die de handelszaak en bijhorende houtzagerij langs de Gistelsteenweg uitbaat. “Mijn grootvader startte de houtzagerij al tijdens de Tweede Wereldoorlog op”, vertelt de man. “Ook toen zat hij al gevestigd op onze huidige locatie langs de Gistelsteenweg. Gestaag bouwde m’n grootvader de activiteiten uit en in 1967 openden we de algemene houthandel, zoals die vandaag nog bestaat.”

Pensioen

Na meer dan 50 jaar zet Paul echter een punt achter het familiebedrijf. In juli gaat hij met pensioen. “Aanvankelijk had ik de bedoeling om zeker nog vier jaar verder te doen. Enige tijd geleden werd ik echter benaderd door iemand die onze grond wilde kopen. Ik ben inmiddels op een pensioengerechtigde leeftijd gekomen en heb na lang nadenken beslist om in te gaan op het bod. Alle puzzelstukjes vielen op het juiste moment in elkaar.” De houthandel van de Anseeuws zal na de stopzetting van de zaak afgebroken worden. Wat er in de plaats komt, is nog niet duidelijk. “Er zal wellicht een nieuwe handelszaak komen”, denkt Paul. “Ik heb voorlopig nog geen spijt van mijn beslissing. Ik heb me hier echt geamuseerd, al werd het de laatste jaren wel zwaarder. Aanvankelijk baatte ik de houthandel samen met mijn broer Jan uit, maar die besliste twee jaar geleden om als zelfstandig schrijnwerker aan de slag te gaan. Af en toe hielp mijn schoonbroer wel nog mee, maar ik ben op vandaag de enige overgebleven zaakvoerder.”

Harde concurrentie

De laatste jaren werd het steeds moeilijker om te blijven opboksen tegen de grote spelers op de markt. Als kleinere houthandel werden we meer en meer buitenspel gezet, waardoor het elke dag opnieuw een strijd werd om te overleven. Het is niet de hoofdreden van mijn beslissing, maar het heeft zeker wel meegespeeld.” Houthandel Anseeuw houdt nog tot juli een uitverkoop met mooie kortingen. “Onze resterende stock moet volledig weg”, zegt Paul. “Wat ik tijdens m’n pensioen ga doen? Daar heb ik nog geen idee van. Ik ga eerst nog wat de kat uit de boom kijken. Mogelijk kan ik het werken niet laten en ga ik nog elders aan de slag. We zien wel.”