Hinder op E40 door werken 08 mei 2018

02u31 1

Vanaf maandag 14 mei om 6 uur tot vrijdag 18 mei om 16 uur wordt gewerkt op de E40 in Jabbeke. In de richting van Oostende moet het verkeer over twee rijstroken. In dezelfde richting is ook de oprit Jabbeke/De Haan afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral hinder tijdens de spitsuren. (SDVO)