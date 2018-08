Hinder in centrum door riolerings-werken 08 augustus 2018

Vandaag en morgen zal een deel van het centrum van Jabbeke moeilijker bereikbaar zijn door werken. Ter hoogte van de Belfiusbank in de Dorpsstraat wordt een aansluiting op het rioleringsnet uitgevoerd, pal in de overgang van de Constant Permekelaan en Stationsstraat. De baan wordt er open gebroken tot halfweg de rijweg. Om de werken veilig te laten verlopen, wordt het verkeer geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De Varsenareweg wordt ook afgesloten op het kruispunt met de Constant Permekelaan. Er is een omleiding voorzien via de Kroondreef. Het verkeer zal tijdens de werken de Dorpsstraat niet kunnen uitrijden aan het gemeentehuis en moet een omleiding volgen via de Kapellestraat en Carverstraat. De bussen van De Lijn rijden volgens het vrijdagregime via de Kapellestraat, waar een tijdelijke halte wordt voorzien. (SDVO)