Hinder door wegenwerken in Isenbaertstraat 07 september 2018

In het kader van onderhoudswerken aan de landbouwwegen in Jabbeke worden grondige renovatiewerken uitgevoerd in een stuk van de Isenbaertstraat in deelgemeente Snellegem. De werken vinden plaats in het deel tussen de Gistelsteenweg en de Eernegemweg. Voor een betere waterafvoer worden enkele rioleringsbuizen bijgeplaatst. Aan beide zijden van de rijweg wordt een rij grasbetontegels aangelegd en tot slot krijgt het wegdek een nieuwe asfaltlaag. Maandag start de aannemer met voorbereidende werken voor de aanleg van de grasbetontegels en de plaatsing van de rioleringsbuizen. De werken zullen in totaal een viertal werken duren. Het verkeer zal worden omgeleid via de Kerkeweg en Aartrijksesteenweg. Meer info op het gsmnummer 0496/59.51.11 of via gemeentehuis@jabbeke.be. (SDVO)