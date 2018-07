Hinder door defecte mestkar 14 juli 2018

Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke viel een 41-jarige landbouwer uit Oudenburg donderdagnamiddag rond 15 uur in panne met zijn mestkar net voorbij de rotonde aan de Constant Permekelaan.





De as van de kar brak af, waardoor hij z'n weg niet kon verderzetten. Een kraan en tweede tractor moesten ter plaatse komen om de mest over te laden.





De politie sloot de Gistelsteenweg tijdelijk af voor het verkeer dat een omleiding moest volgen. Dat zorgde voor flink wat verkeershinder in de buurt. (SDVO)