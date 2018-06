Hier wordt u woensdag en donderdag geflitst 19 juni 2018

De politiezone Kouter houdt op woensdag 20 juni snelheidscontroles in de Revinzestraat in Torhout en op donderdag 21 juni in de Zeeweg in Varsenare. Dat maakte de politiezone zelf bekend via de sociale mediakanalen. Op andere niet- aangekondigde plaatsen en tijdstippen zijn ook snelheidscontroles mogelijk, aldus de politie. (BBO)