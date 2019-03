Hier wordt u volgende week geflitst BBO

29 maart 2019

15u20 0 Jabbeke De politie Kouter heeft aangekondigd op welke plaatsen in de zone er volgende week wordt gecontroleerd op snelheid. Wees gewaarschuwd.

Op maandag 1 april zal de flitser te vinden zijn in de Gistelsesteenweg in Jabbeke. Op dinsdag staat de flitser in de Stationsstraat in Oudenburg. Op donderdag ten slotte wordt op snelheid gecontroleerd in de Wijnendalestationsstraat in Torhout. De politie voegt toe dat er nog onaangekondigde flitscontroles kunnen plaatsvinden op andere locaties.