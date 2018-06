Hier flitst politie 30 juni 2018

02u30 0

De lokale politie Kouter houdt volgende week flitscontroles langs de Isenbaertstraat in Snellegem en de Beekstraat in Moere. Dat maakte de zone zelf bekend. Op dinsdag 3 juli staat de flitswagen in Snellegem, op 4 juli in Moere. Daarnaast zijn nog snelheidscontroles op andere locaties mogelijk. (BBO)