Hier flitst politie volgende week 17 maart 2018

De politiezone Kouter houdt volgende week verscheidene snelheidscontroles. De locaties maakte de politiezone zelf bekend via de sociale media. "In de week van 19 tot en met 25 maart worden op volgende locaties snelheidscontroles gehouden: op dinsdag wordt geflitst in de Ringlaan in Ichtegem, op donderdag langs de N33 (tussen Gistel, Ichtegem en Torhout, red.), op vrijdag langs de N367 (tussen Jabbeke, Oudenburg en Gistel, red.) en op zondag op de Expressweg in Jabbeke. Daarnaast worden er facultatieve controles gehouden op andere locaties", meldt de politie. (BBO)