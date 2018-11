Hier flitst politie deze week 06 november 2018

Terwijl de politie Kouter gisteren nog in de Beekstraat in Gistel stond te flitsen, controleert ze morgen de snelheid in de Zeeweg in Varsenare. Donderdag volgt een snelheidscontrole in de Ruddervoordestraat in Torhout en zondag in de Stationsstraat in Oudenburg.





De data en locaties maakte de politie zelf bekend via de sociale media. De precieze uren gaf de politie niet mee. "Ook op andere plaatsen kunnen snelheidscontroles plaatsvinden. Houd je altijd aan de snelheidsbeperkingen", aldus de politie. (BBO)