Hier controleert politie uw snelheid 02 juni 2018

De lokale politie Kouter houdt volgende week opnieuw snelheidscontroles. Maandag staat de flitswagen in de Eernegemweg in Jabbeke, vrijdag in de Berkenstraat in Torhout en zaterdag in de Vaartstraat in Jabbeke. (BBO)