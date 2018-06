Hier controleert politie je snelheid 09 juni 2018

02u42 0

De politiezone Kouter maakt bekend waar ze volgende week snelheidscontroles houdt. Op maandag staat de flitser in de Driekoningenstraat in Torhout, op dinsdag in de Isenbaertstraat in Jabbeke en op woensdag langs de N33 (Torhoutbaan en Oostendesteenweg) in Ichtegem. Daarnaast kunnen nog onaangekondigde controles plaatsvinden. (BBO)