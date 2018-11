Henk Rijckaert komt naar Vrijtetijdscentrum 13 november 2018

Stand-up comedian Henk Rijckaert houdt vrijdag een try out van zijn nieuwe show "Maker" in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke.





De Gentse comedian Edouard De Prez speelt een support act. De deuren gaan open om 20.30 uur. De opbrengst van de comedy avond gaat naar de jeugdwerking van KFC Varsenare. Kaarten kosten 18 uur en zijn telefonisch te verkrijgen bij Patrick Deboo op het nummer 0478/31.58.85 of via mail: patrick@deboo.be. Ook tuincentrum AVEVE in Varsenare, Crelan Varsenare en Engel en Völkers in Brugge hebben kaarten beschikbaar. Meer info op www.kfcvarsenare.be.





