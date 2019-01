Hendrik Bogaert en Daniël Vanhessche geven binnen drie jaar de burgemeesterssjerp door aan elkaar 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Siebe De Voogt

10u13 0 Jabbeke De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant.

In Jabbeke neemt Hendrik Bogaert (CD&V) over drie jaar het roer over van Daniël Vanhessche. Voor 'Straffe Hendrik' wordt het na 2006-2010 zijn tweede ambtstermijn als burgemeester. "Wat ik de komende drie jaar zal doen? Alvast niet stilzitten", verzekert hij. "Ik word nu al overladen met mails van burgers. Ik heb bijna evenveel werk als een schepen. Ik zal er de komende drie jaar op toezien dat alles gebeurt volgens het programma waarmee we de kiezer in oktober overtuigd hebben. Het gaat dan vooral om het afbouwen van onze schulden, meer inzetten op groen en de straatverlichting 's nachts zo snel mogelijk weer aan krijgen."

In mei is Bogaert voor zijn partij de West-Vlaamse lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. "Die job valt perfect te combineren met het werk dat ik doe voor Jabbeke. Ik ben nu al veel bezig met de gemeente. Over drie jaar zal het alleen wat formeler zijn, als burgemeester. Ik heb er veel zin in en kijk er al naar uit. Het had vroeger gekund, maar met Daniël heb ik een akkoord bereikt over de verdeling van de komende legislatuur. We hebben elk wat water bij de wijn gedaan en daar ben ik tevreden mee." (SDVO)