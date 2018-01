Hendrik Bogaert (CD&V) gaat niet in op "uitnodiging" Vlaams Belang 24 januari 2018

Het Vlaams Belang in Jabbeke heeft op haar website een opmerkelijke uitnodiging gepubliceerd voor Hendrik Bogaert (CD&V). Het doet dat naar aanleiding van de voorstelling van zijn derde essay, waarin Bogaert pleit voor een verbod op grote religieuze symbolen. "Geachte Hendrik Bogaert, nu u eindelijk tot inzicht bent gekomen dat het Vlaams Belang al die jaren het gelijk aan haar kant heeft, zijn we van mening dat u voor de komende gemeenteraadsverkiezingen recht hebt op een plaats op onze lijst", klinkt het. Bogaert is niet van plan in te gaan op de uitnodiging van de Vlaams-nationalisten. "Het gedachtegoed van Vlaams Belang zal nooit een referentiepunt voor me zijn. Ze hebben mijn essay duidelijk niet gelezen. Ik stel net een aantal maatregelen voor om de samenleving samen te houden, terwijl zij ze willen opsplitsen door mensen met een andere religie zelfs het land uit te zetten." (SDVO/BBO)