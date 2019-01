Help Lily (10) in de finale van Top Model Belgium Siebe De Voogt

09 januari 2019

15u41 5 Jabbeke De 10-jarige Lily Teck uit Zerkegem doet een gooi naar de titel van “Top Model Belgium for Kids”. Het meisje neemt op 27 januari deel aan de halve finale en moet tegen dan zoveel mogelijk stemmen verzamelen. “Het is haar vooral om de ervaring te doen”, vertelt mama Emilie.

Amper 10 jaar is ze, maar toch weet de Zerkegemse Lily maar al te goed wat ze later wil worden. “Haar grote droom is om de modewereld te gaan ontdekken in Parijs”, zegt haar mama Emilie Geenens. Het was Emilie zelf die haar dochter vorige zomer inschreef voor de wedstrijd “Top Model Belgium for Kids”. “Ik had reclame gezien via Facebook en besloot om enkele foto’s van Lily op te sturen. In augustus ontvingen we een brief dat ze effectief mocht deelnemen aan de wedstrijd.” De hoofdzetel van de wedstrijd is gevestigd in Bergen. Lily en haar ouders legden de voorbije maanden dan ook veel kilometers af. “De eerste week moesten we naar daar voor fotoshoots. Daarna moest Lily vijf keer langsgaan om te repeteren voor de halve finale. Ze leerde onder meer hoe modellen zich moeten gedragen op de catwalk.”

Stemmen per sms

De kandidaten worden tijdens de halve finale opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Lily neemt deel in de categorie van de 9- tot 15-jarigen. “De vijf kandidaten die de meeste stemmen verzamelen, mogen rechtstreeks door naar de finale die plaatsvindt in Antwerpen. Tijdens de halve finale worden de kinderen ook beoordeeld door een professionele jury. Zij selecteren ook nog enkele finalisten.” Wie Lily naar de finale wil helpen, kan nog tot 27 januari een sms sturen naar het nummer 3565 met de boodschap ‘tmbkids505’.

Af en toe negatieve reacties

Haar mama Emilie Geenens is al volop bezig met het ronselen van stemmen. Af en toe kreeg ze daarbij negatieve reacties. “Mensen vinden dat Lily te jong is om aan zo’n wedstrijd deel te nemen. We willen echter benadrukken dat we onze dochter nooit verplicht hebben en goed opvolgen. Lily beseft dat ze niet alleen deelneemt aan de wedstrijd. Ze zegt zelf vaak dat er nog veel mooie kindjes kandidaat zijn. Het is haar voorlopig puur om de ervaring te doen en niet om per se om het winnen.”