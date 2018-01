Haal pizza in omgebouwde garage 02u37 0 Benny Proot In een omgebouwde garage baat Rabah Djedaini voortaan La Pizza uit.

Jabbekenaars die zin hebben in een verse pizza, kunnen voortaan terecht in een omgebouwde garage langs de Gistelsteenweg. Rabah Djedaini en Nancy Versyp startten tijdens de kerstvakantie met hun eigen take away-zaak 'La Pizza'. Het koppel baatte tot voor kort zeventien jaar lang restaurant 'De Moretti' uit in de Langestraat in Oostende. "We zochten iets waarmee we het wat rustiger aan konden doen", vertelt Nancy. "Zo kwamen we op het idee om de oude garage bij onze woning om te bouwen tot een pizzabakkerij." Behalve op donderdag en vrijdagmiddag, kan iedereen bij Rabah en Nancy verse pizza's en pasta's afhalen. "Rabah heeft zo'n 40 jaar ervaring in de Italiaanse keuken en maakt alles zelf. Jabbekenaars moesten meestal naar Brugge om pizza's af te halen. Het leek ons hier dus een gat in de markt. Onze zaak liep de eerste weken al als een trein. Leveren aan huis doen we voorlopig evenwel nog niet. Al kan het er in de toekomst altijd van komen."





(SDVO)