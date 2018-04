Gsm's gestolen bij inbraak 03 april 2018

In de Nachtegaalstraat in Stalhille werd zaterdagnacht ingebroken in een woning. De inbrekers braken de keukendeur aan de achterzijde open en doorzochten alle kamers. Ze namen de vlucht met twee handtassen, twee portefeuilles en twee gsm's. De bewoners ontdekten de inbraak zondagmorgen en verwittigden de politie. Die is een onderzoek gestart. (SDVO)