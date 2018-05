Gratis online shoppen bij 10 handelaars 25 mei 2018

Boodschappen online bestellen en afhalen in de winkel kan al langer. Maar tien handelaars in Oudenburg, Gistel en Jabbeke gaan nog een stap verder. Dankzij de samenwerking met Beedrop.be bieden ze thuislevering helemaal gratis aan. Vanaf vandaag kunnen alle inwoners via de website terecht bij drankenhandel Huis Costenoble, bakkerijen Devriendt en Sanders, keurslagers Ghislain en Hanne, klasseslager Jeroen & Anneleen, groenten en fruit Lode & Heidi, wijnhandel Q-Wine, hoeveslagerij 't Wilgenhof en kaas- en zuivelboerderij Baliehof. "De klant bestelt 24/7 via internet. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd", vertelt Stefan Van Overbeke van Beedrop. De klant betaalt online via Beedrop.be of aan de koerier. "De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde als in de winkel en de levering is gratis. Ook als de klant niet thuis is op moment van leveren, is een oplossing voorzien." De leveringen gebeuren tweemaal per week. Oudenburg, Gistel en Jabbeke geldt als de 46ste Beedrop-regio. (TVA)