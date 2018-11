Gistelsesteenweg wordt heringericht 24 november 2018

Jabbeke De N367 Gistelsesteenweg wordt heringericht. Dat heeft de intergemeentelijke mobiliteitscommissie samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en een studiebureau beslist.

"De aanliggende fietspaden tussen het Bolsjevistenplein en Zerkegem worden in de toekomst vervangen, verhoogd of vrijliggend en dus veiliger gemaakt", zegt Peter Velle (CD&V), burgemeester van Oudenburg. "De snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur wordt uitgebreid van Roksem tot aan de Vanderkinderenweg. In Roksem komt een middengeleider ter hoogte van de Vanderkinderenweg."





In de zone 50 worden de aanliggende fietspaden 75 cm breder tot 1,75 meter verhoogd. In de zone 70 worden de fietspaden ook breder, maar ook vrijliggend en van de rijweg gescheiden door een groenstrook. De plannen moeten nog in de timing van het gewest worden opgenomen. De eigenlijke werken zullen pas over enkele jaren aanvatten. (TVA)