Gevlucht na aanrijding 29 juni 2018

In de Aartrijksesteenweg in Jabbeke werd woensdagnamiddag even na 15.30 uur een 34-jarige bestuurder uit Torhout aangereden door een tegenligger. Het ongeval vond plaats tijdens het kruisen aan een wegversmalling. De aanrijder nam na de botsing de vlucht. De politie Kouter spoort hem op. (SDVO)