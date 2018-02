Gemeenteraadslid N-VA klaagt afvalprobleem vluchtelingen aan 07 februari 2018

Gemeenteraadslid Han Vermaut (N-VA) heeft maandagavond op de Jabbeekse gemeenteraad aandacht gevraagd voor het afval van transmigranten in de Kroondreef en Legeweg: straten die dicht bij de parking langs de E40 liggen. "De vluchtelingen verschuilen zich vaak in bosjes langs die bewuste straten en laten er een puinhoop achter in de grachten", stelt Vermaut. "De sloten zouden vaker moeten opgeruimd worden." Volgens burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) bestaan er concrete afspraken met de politiediensten over het probleem. "Iedere keer dat zij bij een actie tegen transmigranten afval opmerken, wordt onze technische dienst verwittigd. Vervolgens wordt het milieuteam van de gemeente ter plaatse gestuurd om de grachten in de straten rond de parking proper te houden. We spelen kort op de bal om te voorkomen dat de transmigranten een kamp optrekken in Jabbeke." (SDVO)