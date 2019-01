Gemeente neemt afscheid van vier personeelsleden die in pensioen gaan Siebe De Voogt

08 januari 2019

15u35 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke heeft afscheid genomen van vier van haar personeelsleden. Carine Maene, Stien Coene, Danny Dewaegemaecker en Jean De Backer gaan op pensioen na een jarenlange dienst.

Carine ging van start als uitbaatster van de bibliotheken van Snellegem en Varsenare. Daarna nam ze ook de bibliotheek van Jabbeke over van zuster Jacqueline. Stien was dan weer actief in het bibliotheekfiliaal van Zerkegem. Danny en Jean sloten hun carrière af bij de groendienst van Jabbeke. De gemeente zette hen op 4 januari in de bloemetjes in het Vrijetijdscentrum. Als dank voor hun jarenlange inzet kreeg het viertal een afscheidsgeschenk mee naar huis.