Gemeente Jabbeke ijvert voor zebrapad na nieuw ongeval aan kruispunt 16-jarige jongen aangereden op weg naar bushalte Mathias Mariën

30 november 2018

16u49 0

Op het kruispunt van de Gistelsteenweg met de Kerkeweg in Jabbeke is donderdagavond een 16-jarige voetganger aangereden door een wagen tijdens het oversteken. Het is al het tweede ongeval op enkele maanden tijd op die plaats. Voor de gemeente is de maat vol, zij willen eindelijk een zebrapad. “Maar op die plaats is dat niet aangewezen”, reageert het Agentschap Wegen en Verkeer.

Schepen Frank Casteleyn (CD&V) reageert ontzet op het nieuwe ongeval. “Al diverse keren hebben we de vraag voorgelegd om op die plaats een zebrapad aan te leggen”, zegt Casteleyn, die zelfs minister Ben Weyts al een brief schreef. “Als gemeente zijn we al jaren vragende partij. Het ongeval van donderdagavond bewijst dat de nood hoog is.” De 16-jarige jongen met autisme was op weg naar de bushalte en kwam er uiteindelijk met lichte verwondingen vanaf. Enkele maanden geleden werd op ongeveer dezelfde plaats nog een vluchteling op het fietspad aangereden. Een andere situatie, maar tegelijk bewijst het de gevaren. “Het is toch geen onoverkomelijke opgave om een zebrapad te schilderen? Geloof me: al meer dan eens heb ik gedacht om zélf mijn borstel boven te halen. Maar serieus nu, het zou echt een fikse verbetering zijn voor de veiligheid”, zegt Casteleyn. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer zijn ze evenwel niet van plan op korte termijn een zebrapad aan te leggen. “Het is in de eerste plaats moeilijk om voetgangers daar zichtbaar te maken. Bovendien zijn er onvoldoende faciliteiten om het verkeer af te remmen in de zone 70", klinkt het.