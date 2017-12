Geld weg bij Molenvissers 02u28 2

In de Oude Bruggeweg in Snellegem is donderdag ingebroken in het clublokaal van de Molenvissers. De inbrekers sloegen een ruitje van de chalet stuk en doorzochten het volledige lokaal. Ze gingen aan de haal met een kleine som geld. "Gelukkig bleef de schade beperkt", zegt voorzitter Ignace Roels. "Het is niet de eerste keer dat we inbrekers over de vloer krijgen." De politie Kouter is een onderzoek gestart. (SDVO)