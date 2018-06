Geld gestolen bij inbraak 14 juni 2018

In de Weststraat in Jabbeke werd dinsdagnamiddag omstreeks 15.30 uur ingebroken in een woning. De inbrekers probeerden eerst het schuif-raam te forceren, maar slaagden daar niet in.





Ze braken vervolgens de achterdeur open en doorzochten alle kamers. De dieven namen uiteindelijk de vlucht met cash geld. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.





(SDVO)