Geld gestolen bij inbraak 26 januari 2018

In de Kapellestraat in Jabbeke is woensdagnamiddag ingebroken in een woning. De inbrekers forceerden een raam aan de achterzijde en doorzochten alle kamers. Ze sloegen op de vlucht met geld. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (SDVO)