Geld en laptop gestolen 26 februari 2018

Dieven hebben zaterdagnacht ingebroken in een woning in de Kastanjebosstraat in Jabbeke. De daders gooiden de achterruit van het huis in en konden zo binnendringen. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met geld en een laptop.





Nog in Jabbeke probeerden dieven dezelfde nacht in te breken in verschillende handelszaken in de Dorpsstraat. In twee van de drie gevallen raakten ze niet binnen. In de zaak waar ze wel binnen raakten, namen ze geld mee. De kans is groot dat de inbraken het werk zijn van dezelfde daders. (MMB)