Geld en juwelen gestolen bij drie inbraken tijdens oudejaarsnacht Siebe De Voogt

02 januari 2019

13u18 1 Jabbeke In Jabbeke en omgeving werd tijdens oudejaarsnacht ingebroken in drie woningen. Voorlopig is er geen spoor naar de daders.

Even na 0.30 uur braken inbrekers in de Stationsstraat twee schuiframen open aan de achterzijde van een huis. Ze werden mogelijk opgeschrikt en namen de vlucht zonder buit. Even verderop, langs de Cathilleweg in deelgemeente Stalhille, werd een kwartier later een bloempot vanop een terras door een schuifraam van een woning gegooid. Dieven raakten via het gat het huis binnen en doorzochten alle kamers. Ze namen verschillende juwelen mee. Even na 4 uur werd in dezelfde straat nog een woninginbraak vastgesteld. Ook daar kregen de daders een schuifraam open door eerst een gat te slaan in het glas. De buit bedroeg er cash geld en juwelen. Het labo van de federale politie ging in de drie getroffen woningen zoeken naar sporen. De politie Kouter is een onderzoek gestart.