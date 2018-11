Geen schade na schoorsteenbrand 20 november 2018

In de Eernegemweg in Snellegem, bij Jabbeke, is zondagavond iets na 19 uur brand ontstaan in de schoorsteen van een woning. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg de situatie snel onder controle. Het huis liep zelf geen schade op en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand was roetafzetting op de binnenkant van de schouw. (SDVO)