Geen schade bij schoorsteenbrand

In de Zandstraat in Varsenare merkte een bewoner zondagnamiddag even na 16 uur vlammen op in de schoorsteen van zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse voor controle en stelde vast dat enkele roetschilfers bovenaan de schouw licht aan het branden waren. Ze moesten uiteindelijk niet blussen. De woning liep geen schade op. (SDVO)