Geen leidingwater vandaag door geplande werken 22 juni 2018

In de Sint-Sebastiaanstraat en Koning Albertstraat in Varsenare zal vandaag tussen 8 en 16 uur geen leidingwater beschikbaar zijn door geplande werken.





Watermaatschappij Farys vraagt de bewoners om tijdens die uren alle kranen dicht te houden en alle toestellen die water verbruiken, uit te schakelen. Meer informatie is verkrijgbaar op de website www.farys.be. (SDVO)