Geen gewonden bij botsing langs Gistelsteenweg Siebe De Voogt

10 december 2018

Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke zijn zondagnamiddag drie wagens betrokken geraakt in een ongeval. Een 41-jarige man uit Zuienkerke en 33-jarige vrouw uit Oudenburg reden elkaar langs achteren aan. Door de klap bolde de auto van de Oudenburgse verder tegen de stilstaande wagen van een 32-jarige vrouw uit Roeselare. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Eén wagen was door de klap té zwaar beschadigd en moest getakeld worden.