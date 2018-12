Foutje in verkeersbord laat vrachtwagens “laden en losen” in Dorpsstraat Siebe De Voogt

04 december 2018

17u06 0

Leuk beeld uit de Dorpsstraat in Jabbeke. In een verkeersbord recht tegenover het gemeentehuis is een foutje geslopen. De toegang tot het centrum is er verboden voor vrachtwagens boven 3,5 ton, tenzij de chauffeurs er moeten laden en lossen. Op het verkeersbord naast kapperszaak Hofmann staat echter “laden en losen” te lezen. Een foutje zonder grote gevolgen, lijkt het. Bovendien moet het verkeersbord binnenkort wellicht vervangen worden, aangezien het al verschillende keren werd aangereden.