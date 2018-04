Flitscontroles in Zeeweg en Vaartstraat 03 april 2018

02u25 1

De politiezone Kouter maakte via de sociale media bekend waar het volgende week flitscontroles houdt. Nu donderdag staat de flitswagen in de Vaartstraat in Gistel en op vrijdag 6 april in de Zeeweg in Jabbeke. Er wordt echter aan toegevoegd dat er daarnaast nog andere controles mogelijk zijn. (BBO)