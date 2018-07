File door auto op dak 02 juli 2018

02u35 0

De terugtocht van een dagje aan zee is zaterdagavond erg moeizaam verlopen door een ongeval op de E40 in Jabbeke. Om 19.45 uur ging een wagen die richting Brussel reed om onduidelijke reden over de kop. De auto belandde dwars over twee rijstroken, wat al gauw tot een verkeersopstopping leidde. De bestuurster liep bij het ongeval lichte verwondingen op. Een man die naast haar zat, bleef ongedeerd. Er was tot rond 21.30 uur fileleed op de E40. (JHM)