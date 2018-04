Fietstocht voor "Dag van de Aarde" 11 april 2018

Natuurpunt Jabbeke organiseert op 15 april samen met de milieuraad een fietstocht in het kader van de "Dag van de Aarde". Tijdens de rit zal er bijzondere aandacht zijn voor de natuur, het milieu en de biodiversiteit. De tocht gaat om 14 uur van start aan het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Het einde is voorzien om 17 uur. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.





