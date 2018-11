Fietser ligt met 3,05 promille in haag te slapen 28 november 2018

02u22 0

Dat ook fietsers een rijverbod kunnen krijgen, werd gisterenmorgen nog maar eens duidelijk in de Brugse politierechtbank. Een 57-jarige man uit Jabbeke is 3 maanden lang zijn rijbewijs kwijt en moet 3.200 euro betalen. De politie trof E.V. op 8 februari aan in een haag langs de Gistelsteenweg. De man lag te slapen met z'n koersfiets naast hem. De ademtest wees uit dat de Jabbekenaar liefst 3,05 promille alcohol in z'n bloed had. "Mijn cliënt heeft geen vrouw of kinderen en voelt zich vaak eenzaam", pleitte zijn advocaat. "Hij gaat daarom graag in z'n stamcafé een babbeltje slaan. De avond dat hij in die struik gevonden werd, kwam hij van het pensioenfeest van een werkmakker. Hij besliste met de fiets te gaan om een glas extra te kunnen drinken, maar dat werden er een paar te veel." (SDVO)