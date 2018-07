Fietser aangereden 17 juli 2018

Aan de Aartrijksesteenweg in Zerkegem is zondagvoormiddag rond 11.45 uur een 51-jarige fietser uit Jabbeke aangereden door een bestelwagen met aanhangwagen. De 35-jarige bestuurder uit Waregem merkte de man te laat op ter hoogte van het kruispunt met de Snellegemstraat. De fietser kwam ten val en werd overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. (SDVO)