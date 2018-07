Fietser (70) gewond 03 juli 2018

In de Bosweg in Snellegem bij Jabbeke is een 70-jarige fietser uit Diksmuide zondagnamiddag rond 15.30 uur ten val gekomen. L.D. verloor om ongekende reden zijn evenwicht en smakte tegen het asfalt. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. (SDVO)