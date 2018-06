Fietser (12) gewond 12 juni 2018

Op het kruispunt van de Gistelsteenweg en Dwarsstraat is gisterennamiddag even voor 14 uur een 12-jarige fietser uit Jabbeke aangereden door een wagen. De jongen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Damiaan in Oostende. (SDVO)