Fietser (10) gewond 20 juni 2018

In de Schoolstraat in Varsenare is maandagnamiddag even na 16.30 uur een 10-jarige jongen uit Jabbeke ten val gekomen met zijn fiets. Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Bunderhoek. De jongen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. (SDVO)