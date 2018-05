Fans zetten 'bink' Vanhoenacker in de bloemen 12 mei 2018

In het Vrijetijdscentrum van Jabbeke hebben gisteravond enkele tientallen fans van triatleet Marino Vanhoenacker (41) verzameld. Ze vierden zijn uitzonderlijke prestatie van vorige zondag. Toen won Vanhoenacker de triatlon van Port Macquarie in Australië, ofwel 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en de afsluitende marathon. Hij is de enige atleet met een 'continental grand slam', een Ironman-zege in elk continent. Vanhoenacker was al de recordhouder in het aantal Ironman-zeges. Dat record scherpte hij nu aan tot 17. "Wat een atleet", genoten zijn fans, waaronder een pak vrienden uit Bink's Base in het Vrijetijdscentrum. "Ondanks zijn al wat hogere leeftijd speelt hij het toch klaar om van veel jongere atleten uit de hele wereld te winnen. Dat dankt hij aan zijn uitzonderlijk talent en zijn doorzettingsvermogen." Dat kon zijn vrouw Elke Vanrenterghem alleen maar beamen. "We beseffen maar al te goed dat elke zege de laatste kan zijn. Dat zou ook logisch zijn, gezien zijn leeftijd. Maar hij blijft ambitie hebben." Vanhoenacker zelf genoot zichtbaar van de gelukwensen, die ook van het gemeentebestuur kwamen. "Zo is het altijd leuk thuiskomen", glimlacht hij. (BHT)