Esther en Alice winnen 'verwenweekend Spa' met Halloweenwedstrijd 15 november 2018

02u23 0

Esther en Alice Gabriels hebben de Halloweenwedstrijd van hun basisschool De Klimtoren in Jabbeke gewonnen. Hun verkleedfoto werd als meest griezelige verkozen. De meisjes kregen van hun school een ludiek geschenk: een 'verwenweekend Spa', dat in werkelijkheid een kruiwagen vol flessen spuitwater bleek te zijn. "De meisjes waren apetrots en zagen er wel de humor van in", vertelt hun mama Lien Lesage.











(SDVO)