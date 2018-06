Elektronica en juwelen weg 09 juni 2018

02u42 0

In de Merelstraat in Jabbeke is woensdagnacht ingebroken in een woning. De inbrekers forceerden de achterdeur met een koevoet en doorzochten alle kamers. Ze gingen aan de haal met geld, juwelen, een iPad, een laptop, een telefoontoestel en televisie. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (SDVO)