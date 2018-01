Eén op de zes rijdt te snel 02u26 0

In de Aartrijksesteenweg heeft de politie donderdagmiddag grote verkeerscontroles uitgevoerd. In totaal werden 684 wagens gecontroleerd op hun snelheid. 124 auto's, of 18 procent, reden te snel. 33 bestuurders moesten ook een ademtest afleggen, maar niemand blies positief. Drie bestuurders moesten een boete betalen voor gsm'en achter het stuur. (SDVO)